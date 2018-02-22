فيديو... آليات فائقة القوة تؤازر دبابات الجيش السوري

نُشر على شبكة الإنترنت فيديو التُقِط في سوريا تظهر فيه آلية عسكرية مدرعة فائقة القوة.

ويشار إلى أن آليات من هذا النوع (بي إر أ إم) تستخدم لدعم عمليات فرقة الدبابات الرابعة بالجيش السوري في ريف دمشق.

E. #Damascus: some up-armoured BREM-1 (Adra factory) belonging to 4th Division and supposed to break through 1st Rebel defense lines. pic.twitter.com/KMdrXtMNrE — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 21, 2018

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وخُصّصت آلية "بي إر أ إم"، وهي من صنع روسي، لإخلاء الدبابات المعطوبة وتأمين إصلاحها.

وتزن هذه الآلية الجرّارة المدرعة 41 طنّاً. وتعادل قوة محركها 840 حصانا. وتبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومترا في الساعة. ويقودها طاقم مكون من 3 أشخاص. وتحتوي الآلية على مدفع رشاش عيار 12.7 ملم.

وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن فرقة الدبابات الرابعة التي هي إحدى وحدات النخبة في الجيش السوري، تمتلك دبابات "تي-72إم1" ومدافع ذاتية الحركة "شيلكا".