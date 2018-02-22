أول تجربة للـ"بانتسير" في الشرق الأوسط: تدمير طائرة "فانتوم"

واستعان بها الجيش السوري أخيرا في صد غارات الطيران الإسرائيلي.

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وأفادت معلومات بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض غالبية الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية المهاجمة وهي من نوع "جو/جو".

وصُمِّمت آلية "بانتسير" لاعتراض الصواريخ من هذا النوع، ولتدمير الطائرات الحربية من خلال قصفها بالصواريخ أو القذائف المدفعية. كما تستطيع "بانتسير" تدمير الطائرات المسيرة بدون طيار والقذائف الصاروخية التي تبعد 1200 إلى 20000 متر عن مكان وجودها وتطير على ارتفاع 15 إلى 15000 متر.

وتستطيع "بانتسير" إصابة 4 أهداف في آن واحد.

وبالإضافة إلى قاذف الصواريخ تحمل آلية "بانتسير" مدفع عيار 30 ملم الذي يتصدى للصواريخ والطائرات المهاجمة في حال تمكنت من الاقتراب من المنشأة التي تحميها "بانتسير" وتكون المسافة الفاصلة بينها ومكان وجود "بانتسير" أقل من 4000 أفقياً و3000 متر عمودياً.

وخاضت آلية "بانتسير" تجربة القتال الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الشهر السابع من عام 2012 الذي شهد حادث تدمير طائرة تركية من طراز "إف 4 فانتوم" كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

أما عن آلية "أوسا" فيذكر أنها تستطيع "صيد" الطائرات والمروحيات الحديثة وتدميرها على مسافة تصل إلى 9 كيلومترات وارتفاع يصل إلى 5 كيلومترات بفضل المُبيِّن البصري.