روسيا تختبر أكثر من 200 سلاح جديد في سوريا

صرح رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف، اليوم الخميس 22 شباط/فبراير، أن روسيا أظهرت للعالم بأسره فعالية المجمع الصناعي العسكري، من خلال اختبار أكثر من 200 سلاح جديد في سوريا، ما ساهم في زيادة مبيعات روسيا من السلاح، حتى من قبل بلدان ليست حليفة.

وأضاف شامانوف: "من خلال مساعدتنا للشعب السوري الشقيق، اختبرنا أكثر من 200 سلاح جديد. فهل ظهرت لدينا من لا شيء؟ لقد ظهرت من خلال عمل صناعة الدفاع، التي بينت للعالم فعالية الأسلحة الروسية. وليس صدفة أن الكثيرين يقصدوننا اليوم لشراء الأسلحة، حتى الدول التي لا تعتبر حليفة لنا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، في وقت سابق، إن الخارجية الأمريكية تقدر خسارة صناعة الدفاع الروسية نتيجة العقوبات ضد روسيا بنحو 3 مليارات دولار".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع، يوم 2 آب/اغسطس من عام 2017، على قانون "مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات الأمريكية ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي بالمنافسة غير المشروعة والمحاولة بإخراج روسيا من السوق عن طريق الابتزاز، موضحا أن واشنطن تحاول إقناع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا للامتناع عن شراء المعدات العسكرية الروسية والأسلحة.