إيل - 78... محطة وقود روسية طائرة (فيديو وصور)

تصمم روسيا طائرات تعد بمثابة صهاريج وقود طائرة لتزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، لتمكنها من تنفيذ مهامها بعيدة المدى.

وتعد طائرة "إيل — 78 إم كيه — 90" واحدة من أفضل طائرات التزود بالوقود في العالم، بحسب موقع "روس أوبرن إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن تلك الطائرة يمكنها أن تزود جميع الطائرات الحربية وطائرات النقل العسكري بالوقود في الجو.

ولفت الموقع إلى أن تزويد الطائرات بالوقود في الجو من بين أكثر المهام صعوبة، لأن إتمامها يتطلب تواجد الطائرتين في مدى قريب أثناء تحليقهما بسرعات عالية، ولذلك يتم تجهيز الطائرة الروسية بأحدث أنظمة الملاحة الجوية التي تمكنها من آداء تلك المهمة بكفاءة حتى في الظروف الجوية السيئة.

وتستطيع الطائرة إعادة تموين 3 طائرات متنوعة بالوقود أثناء تواجددهم في الجو، ويمكن استخدام خزاناتها في تموين أكثر من 4 طائرات على الأرض، كما يمكنها الإقلاع والهبوط في مناطق لا توجد بها مدارج مخصصة للطائرات الثقيلة.

Rus developing Il-78MK-90/"K"-convertible mil air tanker or lifter. Payload-52 t, range-5000 km v @tass_agency pic.twitter.com/Sep5alI8Xu — KURYER🤔 (@RSS_40) September 16, 2016

وتمتلك الطائرة أنظمة إطفاء حريق ووسائل حماية لمواجهة أي خطر يمكن أن يحدث أثناء الطيران.

ويمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاع 12.1 كم في الوضع العادي، بينما يمكنها إعادة تزويد طائرات أخرى بالوقود على ارتفاع 9 كم وسرعة تتراوح بين 400 إلى 600 كم، بينما تصل سرعتها في الوضع العادي إلى 780 كم في الساعة.

ويمكن للطائرة أن تقطع مسافة تصل إلى 5 آلاف كم بحمولة وقود تصل إلى 52 طن.