"بي إم"... مسدس روسي يطلق 4 آلاف رصاصة (فيديو وصور)

ويتميز المسدس ببساطة التصميم وسهولة الاستخدام، إضافة إلى إمكانية استخدام المسدس في وضع الرد السريع بطريقة آمنة عن طريق زر الأمان على الجانب الأيسر للمسدس.
ويستخدم المسدس مخزن ذخيرة سعته 8 طلقات، ووزنه فارغا 730 غرام، وأبعاده (16.1*12.7*3.05 سم).
وطول الماسورة 9.3 سم، ومدى التصويب يصل إلى 25 مترا، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة المسدس إلى 315 مترا في الثانية، ويمكنه إطلاق 4 آلاف رصاصة، بحسب الحسابات الخاصة بالعمر الافتراضي للمسدس.
DG ISI Lt Gen Rizwan Akhtar gifted PM Nawaz Sharif a 9mm pistol at the time of his visit to the ISI headquarters. pic.twitter.com/tuswNNx6XV— Love Pakistan 🇵🇰 (@PAKISTANI_313) June 24, 2015
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