غواصة "روبوت" روسية تنجز مهمة قتالية في سوريا (صورة)

اجتاز الروبوت البحري "غاتيل" المهمات الموكلة إليه بنجاح. ومنذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، شارك الروبوت في البحث عن الذخائر غير المنفجرة وحماية المنطقة حول ميناء طرطوس. وبفضله تم إنشاء أول خريطة مفصلة للقاع قبالة الساحل السوري.

© Photo/ Press Service of Kalashnikov Concern بالفيديو... روبوت روسي متطور يمكن أن يدخل الحرب في سوريا

وقال، أليغ مارتيانوف، عضو مجلس إدارة اللجنة العسكرية الروسية "وفقا لتقييم وزارة الدفاع الروسية، فقد أنجز الروبوت جميع المهام القتالية بنجاح. وبعد هذه التجربة أصبح بإمكاننا تحسينه تطويره".

ويتميز الروبوت، بأن علماء من معهد مشاكل التكنولوجيا البحرية زودوا الروبوت بذكاء صناعي، حيث بعد تلقيه المهمة يبدأ بتحليل المشكلة بشكل مستقل ويختار الطرق لحلها.

كما يتميز بتحكم ذاتي للملاحة يصل إلى 24 ساعة متواصلة ولمسافة 100 كم، ويمكنه فحص مساحة 4 كم2 من المياه بمدة لا تتجاوز 12 ساعة. ويمكن للروبوت التحرك في طرق مختلفة وتجاوز العقبات بشكل مستقل.

youtube/Телеканал ЗВЕЗДА غواصة "روبوت" روسية (غاتيل)

وكان هدف الروبوت، في البداية، هو العثور على الألغام المائية، ولكنه يستطيع العثور على أشياء يبحجم علبة الثقاب، حيث يمكنه التقاط الصور والفيديو. ويتم إرسال جميع البيانات للتحليل إلى مركز التحكم.