"6 بي"... مدفع رشاش مضاد للطائرات (فيديو وصور)

ويمكن استخدام المدفع ضد المركبات والجنود المتواجدين على مسافة تزيد عن ألفي متر، بينما يمكنها تدمير أهداف جوية على مسافة 1500 مترا.
ويستخدم الرشاش نظام تبريد للتخفيف من درجة حرارته أثناء إطلاق النار المتواصل، بصورة تساهم في الحفاظ على دقة التصويب أثناء إطلاق النار لوقت طويل.
ورغم أنه مخصص للدبابات، إلا أن الرشاش الروسي يمكن تثبيته على المدرعات والمركبات العسكرية المختلفة.
#Russia|n (probably OBrSpN GRU) & #Syria|n troops. On the road to Deir ez-Zor last month(?) Note Tigr-M w mounted Kord (6P49/57) 12.7 m.gun pic.twitter.com/AmE8DUd6vQ— RussianDefence.com (@Russian_Defence) June 17, 2017
ولا يزيد وزن الرشاش عن 25 كغم، وتتراوح سرعة الطلقات عند فوهته بين 820 إلى 860 مترا في الثانية، ويصل مداه إلى ألفي متر، ويمكنه إطلاق 750 رصاصة في الدقيقة.
ロシア軍、車載機関銃を NSVT から 12.7mm Kord 重機関銃 (6P49) へのリプレイスを計画 https://t.co/twFhoFnuo1 pic.twitter.com/w7i8Y1Co34— 水無守 (@minanokami) May 2, 2016
وبحسب الموقع، فإن الهاتف مصمم لإطلاق 10 آلاف رصاصة، ويصل طول الرشاش إلى 162.4 سم، وارتفاعه 18 سم، وعرضه 13.5 سم.
Dwuchswjennyj-Bronjetransportjor— Wolfgang Dressler (@dressler_w) April 17, 2017
2-Glieder-SPW DT-4PB Arktis
DUBM 6S21 Arbaljet-DM
mit 12.7-mm-KPT 6P49 Kord-T
Basis DT-4P Plattform (4+4) pic.twitter.com/AfvH1tsTah
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)