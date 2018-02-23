"6 بي"... مدفع رشاش مضاد للطائرات (فيديو وصور)

تعد المدافع الرشاشة جزء من تسليح الدبابات، التي تستخدمها لتدمير المدرعات والطائرات المعادية في ميادين القتال، ومن بينها مدفع "6 بي 49" الروسي.

ويتم تثبيت مدفع "6 بي" الروسي على الدبابات للاشتباك مع المدرعات المعادية ذات التدريع الخفيف، ويستخدم طلقات عيار "21. مم، بحسب موقع " روس أوبرن إكسبورت ".

ويمكن استخدام المدفع ضد المركبات والجنود المتواجدين على مسافة تزيد عن ألفي متر، بينما يمكنها تدمير أهداف جوية على مسافة 1500 مترا.

ويستخدم الرشاش نظام تبريد للتخفيف من درجة حرارته أثناء إطلاق النار المتواصل، بصورة تساهم في الحفاظ على دقة التصويب أثناء إطلاق النار لوقت طويل.

ورغم أنه مخصص للدبابات، إلا أن الرشاش الروسي يمكن تثبيته على المدرعات والمركبات العسكرية المختلفة.

#Russia|n (probably OBrSpN GRU) & #Syria|n troops. On the road to Deir ez-Zor last month(?) Note Tigr-M w mounted Kord (6P49/57) 12.7 m.gun pic.twitter.com/AmE8DUd6vQ — RussianDefence.com (@Russian_Defence) June 17, 2017

ولا يزيد وزن الرشاش عن 25 كغم، وتتراوح سرعة الطلقات عند فوهته بين 820 إلى 860 مترا في الثانية، ويصل مداه إلى ألفي متر، ويمكنه إطلاق 750 رصاصة في الدقيقة.

وبحسب الموقع، فإن الهاتف مصمم لإطلاق 10 آلاف رصاصة، ويصل طول الرشاش إلى 162.4 سم، وارتفاعه 18 سم، وعرضه 13.5 سم.