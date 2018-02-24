بالفيديو... كمين يستهدف آليات للجيش التركي في عفرين

وقالت الأخبار السورية إن وحدات من قوات الدفاع الشعبية بدأت الانتشار على طول الشريط الحدودي في عدة نقاط بمحيط مدينة عفرين.

وذكرت صحيفة "مراسلون" أن مصادر إعلامية كانت قد أكدت دخول مجموعتين من القوات الشعبية إلى عفرين، وانتشارهما في ثلاث نقاط في محيط المدينة هي جنديرس وبلبل وراجو، ورفعهما العلم السوري في المدينة.

وكان مصدر في وحدات الحماية الكردية قد أكد انتشار القوات الشعبية في جبهات محيط عفرين.

ونشر المركز الاعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية شريط فيديو يُظهر تدمير آلية عسكرية للجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" قرب عفرين.

ويُظهر الفيديو كمينا يستهدف سيارة عسكرية لمسلحي درع الفرات وإصابتها بصاروخ موجه وذلك على محور قرية عرب ويران شمال شرق بلدة شران شمال شرق مدينة عفرين.