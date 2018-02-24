الجيش السوري يرد (فيديو)

وقالت أخبار صحفية إن قافلة تحمل مواد اغاثية كانت في طريقها إلى عفرين عند معبر الزيارة شمال مدينة نبل بريف حلب الشمالي تعرضت إلى قصف بالصواريخ، ما أدى إلى احتراق عدد من الشاحنات وإتلاف معظم حمولاتها إلى جانب إصابة عدد من المدنيين.

وأكد مصدر ميداني كردي لـ"سبوتنيك" أنه "تم قصف الرتل المتوجه إلى عفرين عند معبر الزيارة المدخل الوحيد المتبقي لعفرين"، مؤكدا أن عملية القصف تمت "براجمات الصواريخ والمدفعية التابعة للجيش التركي بعد رصد ومتابعة من قبل طيران الاستطلاع التركي الذي كان يحلق بالجو".

وبحسب الأخبار السورية، رد الجيش السوري بقصف مدفعي على مصادر إطلاق صواريخ "غراد" التي استهدف بها العدوان التركي قافلة تحمل مواد اغاثيةً الى مدينة عفرين.

وقال موقع إخباري روسي إنها أول خطوة عسكرية قامت بها القوات المسلحة السورية لدعم وحدات حماية الشعب الكردية بعد أن بدأت مجموعات من القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية، الدخول إلى عفرين في يوم 20 فبراير/شباط.

وكان الجيش التركي قد أعلن، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عفرين.