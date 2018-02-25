مواصفات كاسحة الألغام البحرية "ماين سويبر"

تعد الألغام البحرية من أكبر المخاطر التي تهدد الأساطيل، لكن السفينة "266 إم إي" المعروفة بـ"أوشن ماين سويبر" يمكنها أن تقود سفن الحربية في طرق بحرية آمنة بعد تطهيرها من الألغام.

© Sputnik. Vitaly Ankov قائد الأسطول الروسي: سفن حربية روسية تناوب بشكل دائم في البحر الأبيض المتوسط

أورد موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي مواصفات كاسحة الألغام الروسية "ماين سويبر"، مشيرا إلى أن مهمتها تطهير البحار والمحيطات من الألغام البحرية، التي تنشرها سفن الأعداء لتدمير الأساطيل البحرية الأخرى في وقت الحرب.

ورغم أن مهمتها تطهير البحار من الألغام البحرية التي تهدد السفن الحربية في الحرب البحرية، إلا أنه يتم تسليح السفينة بمدفعين 30 مم، متعددة الأغراض، و20 صاروخ "إيغلا" المحمول على الكتف.

وتحمل السفينة أنظمة ملاحة متطورة مرتبطة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى نظام اتصال متقدم.

وتمتلك السفينة نظام متكامل لكشف الألغام وتدميرها في مسار السفن الحربية.

وطول السفينة 61 مترا، ويصل حجم إزاحتها إلى 800 طن، ويمكنها أن تبحر بسرعة تصل إلى 16 عقدة.

وأقصى مدى يمكن أن تقطعه السفينة من دون التزود بالوقود يصل إلى 3 آلاف ميل بحري، ويمكنها أن تقوم بمهام بحرية تستمر لمدة 15 يوما.