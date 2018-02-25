روسيا تطور طائرة هجومية دون طيار أسرع من الصوت

قال نائب رئيس قسم الأبحاث في معهد أبحاث سلاح الجو الروسي، ألكسندر نيموف، في مقابلة مع قناة "زفزدا" الروسية إن "روسيا تطور طائرة هجومية بعيدة المدى دون طيار".

ووفقا له، فإن الطائرة الجديدة ستكون قادرة على تنفيذ رحلات منخفضة بشكل آلي بسرعة تفوق سرعة الصوت، وتستطيع تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة على مسافات بعيدة من نقطة الانطلاق.

وأشار الخبير إلى أنه لا يوجد مثل هذه المنظومة في أي بلد آخر في العالم.

وفي وقت سابق، كشفت روسيا عن نموذج أولي للطائرات دون طيار "النسر الطائر" المسلحة الثقيلة، حيث كانت الاختبارات قد بدأت على النموذج الأولي في يوليو/ تموز 2016.