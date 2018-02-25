"مايكرو تافور"... أصغر رشاش هجومي تصنعه إسرائيل

يعد رشاش "تافور" الإسرائيلي واحد من أقوى الرشاشات، التي تنتجها إسرائيل، ويوجد منه 10 نسخ، إحداها نسخة مضغوطة تعرف بـ"مايكرو تافور".

ذكر موقع " ميليتري فاكتوري " الأمريكي أن إنتاج البندقية بدأ منذ عام 2003 ودخل الخدمة عام 2009، مشيرا إلى أنه يستخدم طلقات بأعيرة مختلفة تشمل أعيرة (5.56*45 مم، 9*19 مم، 5.56*30 مم، 5.45*39 مم)، التي تختلف من نسخة إلى أخرى.

ويستخدم الرشاش مخزن زخيرة سعته 30 أو 32 طلقة، ويصل وزنه إلى 2.98 كغم، وطوله 58 سم، وطول الماسورة 330 مم.

وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة الرشاش إلى 869 مترا في الثانية، ويمكن إطلاق 850 رصاصة في الدقيقة.

وتستخدم الرشاش العديد من الدول منها أنغولا، وأزربيجان، وكولومبيا، وإسرائيل والهند وأوكرانيا.