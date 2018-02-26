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11:08 12 مارس/ آذار 2018
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    أغرب 7 حروب في العالم (فيديو وصور)

    © Sputnik. Hatem Moussa
    رصد عسكري
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    شهد العالم عشرات الحروب، بسبب نزاعات حدودية بين دول متجاورة، أو لأهداف توسعية تقودها دول كبرى تريد أن تسيطر على ثروات دول صغيرة، لكن بعض تلك الحروب، يمكن وصفها بـ"أغرب حروب العالم"، لأن أسبابها كانت تافهة.

    وفيما يلي أغرب 7 حروب في العالم بحسب الدول التي اندلعت بينها تلك الحروب.

    1- إيطاليا 

    في عام 1325 اندلعت حرب بين مدينتي "مودينا" و"بولونيا"، بعدما سرق جنود دلو خشبي من مدينة مودينا، واستمرت الحرب 12 عاما.

    2- بريطانيا وإسبانيا 

    اندلعت حرب بين بريطانيا وإسبانيا بعدما قطعت القوات الإسبانية أذن قبطان بريطاني يدعى جينكينز، الذي كان يقود سفينته بالقرب من السواحل الإسبانية، واستمرت الحرب بين عامي 1739 و1748.

    3- المكسيك وفرنسا

    اندلعت الحرب بسبب الاعتداء على طباخ فرنسي كان يعمل في المكسيك، حيث تم تدمير المقهي وتجاهلت الحكومة المكسيكية شكواه، لكن حكومة فرنسا استجابة لاستغاثته بعد عشر سنوات وأعلن الملك لويس فيليب الحرب على المكسيك عام 1938 واستمر القتال حتى عام 1939.

    4- لبنان 

    اندلعت عام 1860 حرب طائفية بسبب نزاع بين طفل درزي وطفل ماروني، وتوسعت الخلافات إلى أن أصبحت حرب واسعة راح ضحيتها الآلاف في لبنان.

    5- السلفادور والهندوراس

    اندلعت الحرب بسبب مبارة كرة القدم بين السلفادور والهندوراس عام 1969 في تصفيات كأس العالم، واستمرت الحرب لمدة أسبوعين وأدت إلى حجم من الدمار وآلاف القتلى.

    6- الحرب البريطانية الزنغبارية 

    اندلعت عام 1896 ولم تستمر أكثر من 38 دقيقة، وكان سببها عدم موافقة بريطانيا على تولي حاكم جديد خلفا لسلطان جزر زنغبار (الواقعة في المحيط الهندي بالقرب من الساحل الشرقي للقارة الأفريقية) ، الذي توفي، وقتل في تلك الحرب 500 شخصا.

    7- اليونان وبلغاريا 

    اندلعت الحرب عام 1925 بسبب قتل البلغارييين لجندي يوناني عبر حدود بلادهم للحاق بكلبه، واستمرت لمدة 5 سنوات.

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