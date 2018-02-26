أغرب 7 حروب في العالم (فيديو وصور)

شهد العالم عشرات الحروب، بسبب نزاعات حدودية بين دول متجاورة، أو لأهداف توسعية تقودها دول كبرى تريد أن تسيطر على ثروات دول صغيرة، لكن بعض تلك الحروب، يمكن وصفها بـ"أغرب حروب العالم"، لأن أسبابها كانت تافهة.

وفيما يلي أغرب 7 حروب في العالم بحسب الدول التي اندلعت بينها تلك الحروب.

1- إيطاليا

#حرب الدلو الخشبي حرب حقيقية استمرت 12عام حدثت بسبب سرقة دلو خشبي بين مدينتين إيطاليتين موديناو بولونيا في 1325 pic.twitter.com/8rbGPiGdTd — فزولها (@fazulaha) August 9, 2017

في عام 1325 اندلعت حرب بين مدينتي "مودينا" و"بولونيا"، بعدما سرق جنود دلو خشبي من مدينة مودينا، واستمرت الحرب 12 عاما.

2- بريطانيا وإسبانيا

قامت (حرب أذن جانكيس) بين بريطانيا واسبانيا لمدة 9 سنوات لقيام قوات اسبانيا بقطع أذن قبطان إنجليزي#تاريخ#دول pic.twitter.com/YTEOmxL0R2 — ﻻفي الحربي (@60337788) January 20, 2016

اندلعت حرب بين بريطانيا وإسبانيا بعدما قطعت القوات الإسبانية أذن قبطان بريطاني يدعى جينكينز، الذي كان يقود سفينته بالقرب من السواحل الإسبانية، واستمرت الحرب بين عامي 1739 و1748.

3- المكسيك وفرنسا

حرب الفطائر بين المكسيك وفرنسا

حدثت في نوفمبر من عام 1886 حين اجتاح الأسطول البحري الفرنسي جمهورية المكسيك,… https://t.co/8cxCoNSesX — معلومة • Information (@Infor1net) January 9, 2016

اندلعت الحرب بسبب الاعتداء على طباخ فرنسي كان يعمل في المكسيك، حيث تم تدمير المقهي وتجاهلت الحكومة المكسيكية شكواه، لكن حكومة فرنسا استجابة لاستغاثته بعد عشر سنوات وأعلن الملك لويس فيليب الحرب على المكسيك عام 1938 واستمر القتال حتى عام 1939.

4- لبنان

مكتبة عامة بنيت ١٨٦٠ بتاريخ حرب أهلية طائفية في لبنان بسبب طفلين كانا يلعبان فربح ابن هذه الطائفه على ابن طائفه اخرى pic.twitter.com/T8cQCbFUe9 — Mahmoud Khodr (@KhodrMahmoud) June 12, 2015

اندلعت عام 1860 حرب طائفية بسبب نزاع بين طفل درزي وطفل ماروني، وتوسعت الخلافات إلى أن أصبحت حرب واسعة راح ضحيتها الآلاف في لبنان.

5- السلفادور والهندوراس

بسبب قطعه جلد!!⚽️

قامت حرب شرسه وداميه بين السلفادور والهندوراس خلفت من ورآها الآلاف من القتلى والجرحى والمشوهين ،،

الحمد لله بس 🤔😑🤕 pic.twitter.com/epve2sejjy — 13th February 🏅 (@hunter_ksa1) March 14, 2017

اندلعت الحرب بسبب مبارة كرة القدم بين السلفادور والهندوراس عام 1969 في تصفيات كأس العالم، واستمرت الحرب لمدة أسبوعين وأدت إلى حجم من الدمار وآلاف القتلى.

6- الحرب البريطانية الزنغبارية

بريطانيا بقي عملت أقصر حرب في التاريخ كانت 28 دقيقة ضد زنجبار اللي تابعة دلوقتي لتنزانيا عشان يسيطروا علي توابل البلد لأنها من اكبر الدول المنتجة للتوابل — Robert Langdon (@RobertLangdon__) January 28, 2018

اندلعت عام 1896 ولم تستمر أكثر من 38 دقيقة، وكان سببها عدم موافقة بريطانيا على تولي حاكم جديد خلفا لسلطان جزر زنغبار (الواقعة في المحيط الهندي بالقرب من الساحل الشرقي للقارة الأفريقية) ، الذي توفي، وقتل في تلك الحرب 500 شخصا.

7- اليونان وبلغاريا

عام 1925م وقعت حرب طاحنه بين اليونان وبلغاريا.. السبب أن كلب عبر الحدود من اليونان إلى بلغاريا ، وسميت تلك الحرب بـ"حرب الكلب الضال" pic.twitter.com/48bEGkcoEV — 🇸عناد الميموني 🇰🇼 (@Almaimunii) February 19, 2018

اندلعت الحرب عام 1925 بسبب قتل البلغارييين لجندي يوناني عبر حدود بلادهم للحاق بكلبه، واستمرت لمدة 5 سنوات.