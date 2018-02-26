"بي - 11"... مسدس القوات الخاصة في 11 دولة (فيديو وصور)

وبدأ تطوير المسدس في ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي، ولم يتم الكشف عنه رسميا حتى عام 1997.
ويستخدم المسدس طلقات عيار 7.62*36 مم، يمكن أن يصل مداها تحت الماء إلى 17 مترا، كما يمكنه إطلاق الرصاصات فوق سطح الماء في مدى يصل إلى 34 مترا.
ويمكن للمدس إطلاق 5 رصاصات، وطوله 20 سم، بينما يصل طول الماسورة إلى 6 سم، ويصل وزنه فارغا إلى 1.2 كغم، ومداه المؤثر 15 مترا.
وتستخدم المسدس 11 دولة هي الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وماليزيا، وهولندا، والنرويج، وباكستان، وبريطانيا، وأمريكا، وإسرائيل.
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