بوتين يوقع على برنامج التسلح

© Photo/ Public Domain برنامج التسلح في روسيا يركز على بناء السفن والغواصات النووية الاستراتيجية

ومن الجدير بالذكر أن العام الجاري سيكون الأول لتنفيذ برنامج التسلح الحكومي الجديد 2018-2028. ويشكل حجمه 19 تريليون روبل.

فقد قال روغوزين لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "نعم، تم التوقيع من قبل الرئيس".

وأشار روغوزين إلى أن الفرق بين البرنامج الجديد والحالي يكمن في التعديل الذي طرأ عليه خلال الأشهر الأخيرة على أساس البيانات الواردة من سوريا. ووفقا لأقواله فقد تم تقييم الأسلحة والمعدات في الظروف القتالية بشكل شامل، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الجديدة والمنظومات في العوامل الخارجية القاسية، المتعلقة بدرجات الحرارة العالية ومؤشرات الغبار الثابتة والديناميكية. وأضاف روغوزين أنه تم إشراك أكثر من 200 نوع من الأسلحة والمعدات.

وقال روغوزين: "الروبوتات والأنظمة الذكية والطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعية وأنظمة حماية الطائرات — كل ذلك موجود في برنامج التسلح الحكومي الجديد، بالإضافة إلى الذخائر الجديدة العالية الدقة. ولا يمكننا غض النظر عن تعزيز قدرات حلف الناتو لتنفيذ مفهوم الولايات المتحدة في "الضربة العالمية" ونية نشر الأسلحة في الفضاء ونشر أسلحة استراتيجية غير نووية عالية الدقة. سيكون لدينا رد مناسب، صدقوني".