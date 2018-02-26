فيديو يظهر تكتيكات الجيش الروسي الجديدة

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر مناورات الجيش الروسي في حقل الرمي بوغونوفو بالقرب من فورونيج. وعرض قادة كتائب الجيش الروسي في المنطقة العسكرية الغربية تكتيكات إطلاق النار على مسافات بعيدة.

© Sputnik. Vitaliy Ankov سفينة "بيريسفيت" تجري مناورات في بحر اليابان

وتتضمن العملية توحيد أنواع مختلفة من القوات تحت قيادة واحدة لأداء مهمة قتالية محددة، على سبيل المثال وحدات الاستطلاع والمدفعية، على مبدأ "اكتشف ودمر". ويتم نقل معلومات الاستطلاع إلى المدفعية مباشرة دون اللجوء إلى المقر.

وينص سيناريو المناورات على صيد مدفعية العدو. إذ أطلقت الدبابات النار من مواقع مغلقة، مثل المدافع. وانطلقت دبابات "تي-72" إلى الأمام بعد ذلك. وأطلق العدو النار ردا على الهجوم، ليكشف نفسه على رادارات الاستطلاع. وينهار عليه وابل من مدافع "مستا-إم" وتقوم الدبابات بتدمير العدو فور وصولها. ويتم التنسيق بين المدفعية والدبابات باستخدام الطائرات المسيرة "أورلان-10".

وقال نائب قائد الجيش الروسي تيمور تروبيينكو: "تميزت المناورات بالطريقة الفريدة لتدمير الأهداف من على بعد 12 كم".

وتابع المناورات أكثر من 200 من قادة الكتائب، بينما شارك أكثر من ألف جندي و100 من المعدات العسكرية.