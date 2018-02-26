فيديو يظهر تكتيكات الجيش الروسي الجديدة

وينص سيناريو المناورات على صيد مدفعية العدو. إذ أطلقت الدبابات النار من مواقع مغلقة، مثل المدافع. وانطلقت دبابات "تي-72" إلى الأمام بعد ذلك. وأطلق العدو النار ردا على الهجوم، ليكشف نفسه على رادارات الاستطلاع. وينهار عليه وابل من مدافع "مستا-إم" وتقوم الدبابات بتدمير العدو فور وصولها. ويتم التنسيق بين المدفعية والدبابات باستخدام الطائرات المسيرة "أورلان-10".
وقال نائب قائد الجيش الروسي تيمور تروبيينكو: "تميزت المناورات بالطريقة الفريدة لتدمير الأهداف من على بعد 12 كم".
وتابع المناورات أكثر من 200 من قادة الكتائب، بينما شارك أكثر من ألف جندي و100 من المعدات العسكرية.
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