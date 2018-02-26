5 خرافات عن ترامب وكوريا الشمالية (صور)

وأوردت المجلة ما وصفته بالخرافات، التي تتناول تعامل ترامب مع كوريا الشمالية، وأبرزها أنه لا يملك استراتيجية خاصة بهذا الأمر، وأنه يريد أن يبدأ الحرب لإيقاف برنامجها النووي.

1- غياب الاستراتيجية

More evidence the Trump Administration HAS NO STRATEGY for North Korea. Secretary of State Tillerson makes a statement, and a day later the White House contradicts him. https://t.co/lwehP07iIV — Ted Lieu (@tedlieu) December 14, 2017

تفترض الخرافة الأولى أن ترامب ليس لديه استراتيجية خاصة للتعامل مع كوريا الشمالية، وأنه لم يركز على هذه القضية أثناء حملته الانتخابية، بينما بدأ التركيز عليها بعد دخوله البيت الأبيض باعتبارها واحدة من القضايا الهامة على رأس أجندة الإدارة الجديدة، التي تسعى لمنعها من أن تصبح تهديدا لأمريكا.

2- شن الحرب

"most Americans don’t support a war with North Korea. In a survey out this week from the Univ of Maryland, just 33% of Americans supports military action to stop North Korea’s nuclear program." Americans Don't Trust Trump On #NorthKorea by @FiveThirtyEight https://t.co/HFsAj5eI2R — Curious Camper (@CuriousCampr) January 12, 2018

تقول هذه الخرافة أن ترامب يريد شن الحرب ضد كوريا الشمالية لمنعها من امتلاك السلاح النووي، وتعتمد على فكرة شن ضربات وقائية تعطل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

3- الخلاف مع كوريا الجنوبية

President Trump just sent two signed photos to his South Korean counterpart, Moon Jae-in: HAVE A GREAT OLYMPICS and WE WILL WIN! pic.twitter.com/B2vrgPUb04 — Anna Fifield (@annafifield) February 23, 2018

تفترض هذه الخرافة أن هناك خلافا بين ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وهو خلاف وارد بين ترامب، ملياردير العقارات، الذي تحول إلى السياسة وأصبح رئيس أمريكا، وبين "مون جاي" الحقوقي، الذي فر والداه من كوريا الشمالية، لكن الواقع أن هناك توافق بين إدارتيهما فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين البلدين.

4- نزع السلاح النووي

Talk to much… as it is… #NoKo should begin disarming unilaterally. Allow family reunification process and inject freedom of speech in it own everyday flow of information. Just to get started https://t.co/6YigNa4F2Q — Vlad Remmer (@RemVmeR) February 26, 2018

يعتبر أصحاب هذه النظرية أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية هدف غير واقعي، لكن الواقع يقول أن بيونغ يانغ يمكن أن تطبقه تحت قيود وضغوط دولية، وهو ما تعهدت بفعله في الماضي، وهو هدف ربما لا يتم تحقيقه مباشرة، لكنه يظل هدفا نهائيا لأي مفاوضات مع كوريا الشمالية.

5- حقوق الإنسان

I agree that the US should speak up more about North Korean human rights abuses. The problem is that Trump doesn't care about human rights elsewhere (e.g. Egypt, Philippines), so he seems to be using human rights as an excuse to justify military action against North Korea. https://t.co/DtSXmSRfQI — Nicholas Kristof (@NickKristof) February 5, 2018

تقول هذه الخرافة أن إدارة ترامب لا تهتم بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن، رغم تراجع الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان منذ تولي ترامب، إلا أن بيونغ يانغ مازالت تمثل استثناء.