حشد دبابات مقواة في ريف دمشق

أظهرت دبابات معدلة من نوع "تي-55" براعتها في محاربة الإرهابيين في سوريا.

وحصلت سوريا في عام 1997 على 200 دبابة مطوَّرة من نوع "تي-55" بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

​

وكان الاتحاد السوفيتي في ثمانينات القرن الماضي يملك آلاف دبابات "تي-55". وتم تطويرها وتقويتها لتجاري دبابات "تي-72" في الفعالية.

وتضمنت العملية التطويرية تعزيز حصانتها ضد المقذوفات المضادة. وأطلق على الدبابات المعدلة اسم "تي-55إم في".

وتزن دبابة "تي-55إم في" 37.4 طنّ، لكنها تستطيع السير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة بفضل محركها الذي تعادل قوته 620 حصانا. ويقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص.

وأظهرت تجربة استخدام دبابات "تي-55إم في" خلال حرب سوريا ضد الإرهاب أنها تنجح بقصف مواقع العدو بالقذائف المدفعية كما تنجح بمقاومة القذائف الصاروخية المضادة، منقذة حياة طواقمها.

وتبين من صور نُشرت على شبكة الإنترنت أن دبابات "تي-55إم في" تظل في الخدمة بالجيش السوري وأنها موجودة في ريف دمشق حالياً.