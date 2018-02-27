"سو-35" المحدثة... أفضل مقاتلة في العالم

وفي حال تمكن الجانبان من تنفيذ هذا المخطط فستصبح الطائرة المحدثة الرائدة في فئتها، حسبما ذكر موقع " The Diplomat " الياباني.

وأشار الموقع الياباني إلى تعليق فكرة تطوير مقاتلة من الجيل الخامس على أساس "سو-57" للهند، لذلك فإن الجانبين يعملان على فكرة بديلة، تمكن بتحديث "سو-35"، التي تعتبر اليوم مقاتلات من الجيل الرابع.

وجاء في المقال: "في حال كانت التقارير حول تطوير "سو-35" لتصبح مقاتلة من الجيل الخامس صحيحة، فستكون النتائج مثيرة للاهتمام وتؤدي إلى ظهور أفضل مقاتلة في فئتها".

ومن الجدير بالذكر أن محاولات مماثلة حدثت في مجال الطيران، فعلى سبيل المثال، بصدد عدم رغبة الولايات المتحدة بتصدير مقاتلات "إف-22" "رابتور" من الجيل الخامس، قامت شركة "بوينغ" بتطوير "إف-15إي"، لتحصل على "إف-15إس إي" "سايلنت إيغل"، التي استخدمت في طلائها صبغة تمتص موجات الراديو.

ومع ذلك فإن خاصية التخفي لم تجعل من "إف-15إي" مقاتلة من الجيل الخامس، في حين أن هذه الخطوة ستكون خطوة جادة لرفع مستوى "سو-35". وستزيد قيمة المقاتلة في حال تجهيزها بالصواريخ، التي صنعت خاصة لـ"سو-57". ويجري العمل حاليا على تطوير صواريخ جديدة من طراز "جو-جو" قادرة على ضرب أهداف على مسافة 400 كم.