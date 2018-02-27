مدرعة روسية تبهر الولايات المتحدة

تعتبر المدرعة القتالية الداعمة للدبابات "ترميناتور" الأكثر إثارة للاهتمام بين الأسلحة الحديثة لدى الجيش الروسي. وقد اشترت وزارة الدفاع الروسية 12 مدرعة "ترميناتور" من أجل تجريبها في القوات، لتكون هذه المرة الأولى، التي تحصل فيها القوات المسلحة الروسية على الدروع الثقيلة لقمع المشاة.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev "ترميناتور" الروسي يفجر سوق صادرات المدرعات

وأشار الخبير في مجلة " نيشنال إنترست " الأمريكية تشارلز غاو إلى أن مركبة دعم الدبابات "ترميناتور" تملك قدرات ووظائف كبيرة لتدمير أي هدف في ساحة المعركة.

ووفقا للخبراء الأمريكان، فإن "ترميناتور" يجمع أفضل المزايا، التي كانت لدى سابقته "أوبييكت 781"، وتملك القدرة على إطلاق النار على 6 أهداف في آن معا. ويتم استخدامها في المناطق الأكثر خطورة.

وستظهر مدرعات دعم الدبابات الأولى "ترميناتور" لدى الجيش، في آذار/مارس من عام 2018. وتبقى الميزة الرئيسية للمدرعات بالمدفعية المختلطة، إذ تتألف من 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "أتاكا" ومدفعين سريعين من طراز "2أ42" من عيار 30 ملم، الذي يحتوي على 850 ذخيرة.