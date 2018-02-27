اليابان تحشد صواريخ دفاعية لمواجهة السفن الصينية

© AFP 2018/ Kazuhiro Nogi الصين تبدي اعتزامها تحسين العلاقات مع اليابان

ذكرت صحيفة " أساهي " اليابانية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، أن طوكيو تستعد لنشر أنظمة دفاع صاروخي في جزيرة أوكيناوا، ردا على إبحار سفن حربية صينية بصورة متكررة لمضيق ماياكو.

ويعد مضيق مايكو ممرا مائيا استراتيجيا، ويقع بين جزيرتي ماياكو وأوكيناوا اليابانيتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية في اليابان أن الهدف من حشد الأنظمة الصاروخية هو متابعة حركة السفن الصينية في مضيق ماياكو، مشيرة إلى أن الصواريخ التي سيتم نشرها في جزيرة أوكيناوا هي "تايب — 12 إس إس إم" المضادة للسفن، التي يصل مداها إلى 200 كم.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن مدى تلك الصواريخ لا يغطي كل خليج ماياكو، الذي يصل عرضه إلى 290 كم، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية ستسعى لنشر وحدة صواريخ ثانية على جزيرة أوكيناوا، من الجهة الأخرى، لتكون قادرة على تغطية كامل مساحة الخليج لتصبح كل السفن التي تعبره في مرمى تلك الصواريخ.