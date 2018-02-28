"بانتسير-إس" تعزز نظام الدفاع الجوي لموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعزز نظام الدفاع الجوي لموسكو بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير-إس"، التي ستغطي أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" "تريومف".

وسيتم نقل أكثر من 20 منظومة " بانتسير-إس " إلى ضواحي موسكو، حيث ستنشر بشكل دائم، بعد نجاحها في اختبار إطلاق النار في حقل "أشلوك" في إقليم استراخان، كما تم اختبار تحميل ونشر منظومة الصواريخ المضادة للطائرات وإطلاق النار من المواقف الثابتة وأثناء الحركة على الأهداف الجوية والبرية. وقد جرت الاختبارات في الظروف الصعبة.

وقد تم إطلاق نحو 2500 صاروخ على 20 هدفا. وقد حاكت بعض الأهداف الصواريخ المجنحة والأهداف الهوائية والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة الخفيفة.

وتستخدم منظومة الصواريخ "بانتسير-إس" لحماية المنشآت العسكرية والمدنية وتغطية منظومات الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى.