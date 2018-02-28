بالفيديو...مناورة للقوات الخاصة الروسية في سوريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر خلاله قيام قوات خاصة روسية بمناورة عسكرية في سوريا.

وأظهر المقطع انطلاق قوات عسكرية روسية خاصة من قاعدة بحرية روسية في سوريا على مركب عسكري، واحتوى المركب على جنود من القوات الخاصة الروسية مزودين بأحدث الأسلحة، كما تتميز هذه العناصر بمستوى عال من التدريب.

وعلقت وزارة الدفاع الروسية على مقطع الفيديو وكتبت: "استنادا إلى قرار رئيس الدولة بجعل هذا اليوم مناسبة للاحتفال بيوم القوات الخاصة الروسية، قامت فرقة عسكرية خاصة بمهمة استطلاع في سوريا لتحديد الأهداف الإرهابية المحتملة في المنطقة".

وقد شاركت في العملية القوات الجوية التي قدمت الغطاء الجوي للقوات الخاصة التي قامت بإنزال سريع في منطقة بقيت مجهولة في سوريا.