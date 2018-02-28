الجيش السوري يغير موقفه من المدرعات ذات العجلات

وكان الجيش السوري قد تخلى عن المركبات ذات العجلات، مقررا الاحتفاظ بمركبات المشاة القتالية "بي إم بي-1" و"بي إم بي-2" فقط، كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

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ثم غيّر العسكريون السوريون موقفهم من المدرعات ذات العجلات بعدما اقتنعوا بأن المدرعات الروسية ذات العجلات تملك قدرات كبيرة، وتتميز بسهولة الاستخدام وبساطة تشغيلها.

ودخلت ناقلات الجنود المدرعة ذات العجلات "بي تي إر-80" إلى الخدمة في القوات المسلحة السورية في نهاية عام 2013، لتستخدم لمرافقة السيارات المحمّلة بالأسلحة الكيميائية المطلوب التخلص منها عبر تدميرها.

والآن يستعين الجيش السوري بعربات "بي تي إر-80" وأيضا "بي تي إر-82أ" في عملياته ضد فلول الإرهاب، ومنها العربات المطوّرة التي تستطيع مدافعها الرشاشة ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 1.2 كيلومتر.

يجدر بالذكر أن أكثر من ثلاثين جيشا من جيوش العالم تمتلك الآن عربات "بي تي إر-80".