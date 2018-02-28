الجنرال فوتيل: إيران تستثمر في حروب الوكالة بالشرق الأوسط (فيديو)

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فوتيل إن إيران تستثمر في حروب الوكالة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وتيرة تلك العمليات تسارعت بعد الاتفاق النووي.

وأضاف الجنرال فوتيل، في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء 27 فبراير / شباط: "إيران تستثمر في تسليح وتدريب قوات تعمل بالوكالة في العديد من مناطق الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن وتيرة تلك الأمور أصبحت أكثر سرعة عقب إبرام الاتفاق النووي بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما"، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية.

ونشر موقع لجنة القوات المسلحة بـ"النواب الأمريكي" مقطع فيديو لشاهدة فوتيل، التي أوضح فيها أن قوات الحرس الثوري الإيراني مسؤولة مباشرة عن تقديم الاستشارات العسكرية لـ"الميليشيات الشيعية" حول العالم.

Iranian investment into proxy forces accelerates in wake of nuke deal, says top U.S. commander https://t.co/feW784R8lS — The Washington Times (@WashTimes) February 27, 2018

واعتبر فوتيل أن إيران تمثل دولة راعية للإرهاب، وأنها تبذل جهودها لزعزعة استقرار العراق، وسوريا، واليمن، مشيرا إلى أن تحركها في تلك الدول يسير بوتيرة متسارعة، وأن أبرز الأمثلة على ذلك دعمها لـ"الحوثيين" في اليمن.