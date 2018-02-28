جنرال أمريكي: روسيا تغوي حلفاء أمريكا بـ"أسلحة رخيصة"

حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فوتيل من أن بلاده تفقد نفوذها في العالم، لأن حلفاءها يتطلعون لشراء الأسلحة من منافسيها بصورة أسرع وأرخص.

جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء 27 فبراير/ شباط.

أشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، إلى قول الجنرال فوتيل إن روسيا والصين تغويان حلفاء أمريكا بـ"أسلحة رخيصة" يمكنهم الحصول عليها خلال وقت قصير.

ولفت فوتيل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بصورة متزايدة على العمل المشترك مع حلفائها لتحقيق أهدافها العسكرية، ولذلك فإن برامجنا الخاصة بتدريب قواتهم ومدهم بالعتاد العسكري، الذي يحتاجون إليه، يعد أمرا حيويا في استمرار هذا التعاون.

وتابع: "رغم ذلك، فإن بعض حلفاءنا يتجهون للبحث عن مصادر بديلة للحصول على الأسلحة من روسيا أو الصين، لعدة اعتبارات منها الاعتبارات السياسية، والتكلفة، وسرعة حصولهم على تلك الأسلحة مقارنة بالوقت، الذي يحتاجونه للحصول على الأسلحة الأمريكية".

After ISIS, U.S. military confronts challenge from Russia, China in Middle East https://t.co/0LgpqB4ar2 — Kani Xulam (@AKINinfo) February 28, 2018

ولفتت المجلة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 5.7 مليار دولار عام 2017، لتقديم مساعدات عسكرية إلى 53 دولة في العالم، منها 150 مليون دولار إلى العراق، و350 مليون إلى الأردن، بينما حصلت إسرائيل على 3.1 مليار دولار.