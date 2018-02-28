بوروشينكو: أول دفعة أسلحة أمريكية تصل أوكرانيا خلال أسابيع

أعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، أن الدفعة الأولى من الأسلحة الدفاعية الأمريكية، ستصل إلى أوكرانيا خلال أسابيع قليلة.

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov لماذا لم تحاول أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة

كييف — سبوتنيك . وقال بوروشينكو، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، خلال مؤتمر صحفي: "تسليم هذه الأسلحة يجب أن يتم خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلى أنه في هذا العام، من المتوقع أن تتم تسليمات كثيرة".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت، العام الماضي، على توريد أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، التي أعلنت أمريكا أنها تنوي توريد 35 صاروخا منها.

وصرح بوروشينكو بأن كييف تأمل في الحصول على السلاح من الولايات المتحدة في عام 2018.

وحذرت روسيا مرارا من خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع في دونباس.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يساهم في تسوية الأزمة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك. وتحدث غالبية السياسيين الأوروبيين عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وقال الرئيس السابق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا هو طريق محفوف بالمخاطر ويأتي بنتائج عكسية.