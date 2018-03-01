سوريا تنتج قنابل جوية بمواصفات عالية

تستمر مروحيات "مي-25" في توفير الدعم الناري للجيش السوري خلال عملياته ضد الإرهابيين.

وتشهد سوريا في أحيان كثيرة استخدام مروحيات "مي-25" كقاذفات القنابل.

مروحية هجومية سورية نوع MI-25.. pic.twitter.com/R4w6HK1UMM — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) February 24, 2018

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وتقصف مروحيات "مي-25" السورية مواقع الإرهابيين بقنابل تم استيرادها من الاتحاد السوفيتي وقنابل محلية الصنع.

وحسب رأي خبراء عسكريين فإن صنّاع الأسلحة السوريين يتمكنون من إنتاج القنابل الجوية التي تجاري في مواصفاتها ما تنتجه المصانع الأجنبية.

كما تستخدم مروحيات "مي-25" السورية خلال عمليات القصف التي تستهدف مواقع تنظيمات الإرهاب صواريخ غير موجهة ومدافع "يا كا بي-12.7 الرشاشة التي تستطيع أن تطلق 4500 طلقة في الدقيقة.

وتتميز مروحيات "مي-25" السورية باستخدام صواريخ "فالانغا" شبه الموجهة التي تستطيع تدمير الأهداف التي تبعد 4.5 كيلومتر.