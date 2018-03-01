مركبات المشاة القتالية "بي إم بي" تنجح في مهامها بشبه الجزيرة العربية

تشهد شبه الجزيرة العربية استخدامًا ناجحًا لمركبات المشاة القتالية الروسية الصنع "بي إم بي-2".

وأظهرت تجربة استخدام عربات "بي إم بي-2" في شبه الجزيرة العربية أنها تنجح في مهامها في المناطق الصحراوية.

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ويشار إلى أن عربات "بي إم بي-2" تتميز بالقدرة على اجتياز الأراضي الوعرة الخالية من الطرق المعبدة، وسهولة صيانتها وإصلاحها، فيما يعرب مشغلو هذه العربات عن تقديرهم العالي لقدرات المدفع الخاص بعربة "بي إم بي-2" وهو من عيار 30 ملم، وبالأخص سرعته وقدرته على تدمير أهداف شتى منها الأهداف الجوية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد حصلت في العقد الماضي من القرن الـ21 على نحو 200 عربة "بي إم بي-2".

وتمتلك جيوش عربية أخرى أيضا عربات "بي إم بي-2". وعلى سبيل المثال اقتنى الجيش العراقي عربات "بي إم بي-2" في نهاية ثمانينات القرن الماضي. ويستخدم الجيش العراقي الآن مدرعات "بي إم بي-2" خلال عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتستخدم سوريا أيضا عربات "بي إم بي" خلال حربها ضد الإرهاب.

وتوجد عربات "بي إم بي-2" بحوزة الكويت والأردن والجزائر.

ونالت عربة "بي إم بي-2" إعجاب الإمارات العربية، لكن الإماراتيين قرروا في النهاية اقتناء عربات "بي إم بي-3" الأكثر تطورا.