محلل إسرائيلي: السعودية تقود الشرق الأوسط إلى سيناريو نووي مرعب

يسير الشرق الأوسط نحو سيناريو نووي مرعب تخشاه إسرائيل، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن السعودية يمكن أن تقود سباق تسلح في المنطقة.

قال المحلل السياسي الإسرائيلي تشك فريلتش: "في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشرب "الشمبانيا"، ويعكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كتابة تدويناته على "تويتر"، استطاعت روسيا أن تغير المعادلة النووية في الشرق الأوسط".

وأضاف، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، أن إسرائيل ليس لديها خيارات عسكرية متاحة في هذا التوقيت، لكن التساؤل الأهم هو "هل تستطيع تل أبيب الاعتماد على البيت الأبيض في تجنب سباق نووي في الشرق الأوسط".

واعتبر فريلتش أن الأمر لم يعد يتعلق بإيران وبرنامجها النووي فقط، بل بتحرك عدد من الدول المحيطة بإسرائيل نحو امتلاك برامج نووية مدنية تكتسب شرعيتها من حاجة تلك الدول لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، لكن البرامج النووية في الشرق الأوسط يمكن أن تتحول إلى برامج عسكرية أو على الأقل يمكن أن توفر قاعدة تكنولوجية للبرامج العسكرية.

Israel is approaching the end of the 'Begin Doctrine’: That it must act militarily, after exhausting other options, to eliminate regional nuclear threats: Opinion | Chuck Freilichhttps://t.co/t11ocMxIke — Haaretz.com (@haaretzcom) February 28, 2018

ولفت المحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن السعودية تستهلك 25 في المائة من إنتاجها النفطي، وهو ما جعلها تكشف عن نواياها لإنشاء أول مفاعلين نووية من أصل 16 مفاعلا نوويا تعتزم إنشاءها في المستقبل، لكن إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج النووي السعودي له علاقة بمخاوف الرياض من برنامج إيران النووي.

Opinion: Israel struck nuclear-related targets in Iran, Iraq and Syria. But as Saudi Arabia, the UAE, Egypt and Jordan nuclearize, Israel has no military optionhttps://t.co/t11ocMPjIO — Haaretz.com (@haaretzcom) February 28, 2018

وأوضح الكاتب أن كل من مصر والإمارات قبلت شرط عدم الحصول على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم محليا ضمن اتفاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، خلال السنوات الأخيرة، لكن السعوديين يعارضون طلب واشنطن بالتخلي عن حقهم في تخصيب اليورانيوم محليا.

This is a stupendously bad idea. This would pave the path to a Saudi Nuclear Bomb. https://t.co/NZ0bu95c1j — Joe Cirincione (@Cirincione) February 28, 2018

ويقول تشك فريلتش: "يسمح الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، وهو ما يجعل مطالبة السعودية بعدم امتلاك تلك القدرات أمر في غاية الصعوبة".

NEW from @AP: US to open tough #Saudi civilian nuclear talks, in shadow of #Iran deal —

Rick Perry heading to London for talks https://t.co/PjSNRskFZp w/ @APDiploWriter — Josh Lederman (@joshledermanAP) February 26, 2018

وتابع: "تخشى واشنطن من مواصلة الضغط على الرياض، حتى لا يؤدي ذلك إلى تحولها نحو الحصول على مفاعلات نووية من روسيا أو الصين بشروط أخف"، مضيفا: "توجه السعودية يمكن أن يقود كل من مصر والإمارات للمطالبة بحقهم في تخصيب اليورانيوم".

My new @AEIfdp piece on #Saudi's nuclear energy play with #Trump: The US should not give #MBS a pass if Riyadh doesn’t want to play by the rules. https://t.co/MH3m0lFPtE — Andrew Bowen (@abowen17) February 23, 2018

وحذر المحلل السياسي الإسرائيلي من أن هذه الأمور يمكن أن تؤدي لانهيار الاتفاق النووي مع إيران وتقود المنطقة إلى سباق تسلح نووي وهو ما يمكن أن يقود لانهيار الاتفاق النووي مع إيران بصورة تقود المنطقة إلى سباق تسلح نووي إقليمي يمثل أخطر كابوس تخشاه إسرائيل.