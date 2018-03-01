قائد قوات الصواريخ الروسية: صاروخ "سارمات" يمكن إطلاقه من تحت الأرض

وأوضح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية أن الخصائص الفنية للصاروخ من حيث وزنه وأبعاده ستسمح بوضعه في منصات إطلاق الصوارخ المتمركزة في صوامع تحت الأرض بعد إجراء تحسينات إضافية في البنية التحتية لمواقع التمركز.
وذكر كاراكايف، في وقت سابق، أنه من المخطط أن يتم تزويد 7 أفواج من سلاح الصواريخ الاستراتيجية بمنظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية الثابتة ذات صاروخ ثقيل مع محرك يعمل على الوقود السائل خلال عامي 2019-2020.
ويطلق حلف "الناتو" على منظومة الصواريخ الروسية اسم "ساتانا" أي الشيطان، مع الصاروخ الثقيل من طراز "إر إس – 20 بي"، الذي ما زال يعتبر منذ أواخر الثمانينات سلاحا فعالا في ظروف نشر نظام الدرع الصاروخية.
ومن الناحية التقنية لا يوجد نظير لصاروخ "فويفودا" سواء كان ذلك بين الصواريخ الروسية أو الأجنبية.
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