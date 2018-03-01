قائد قوات الصواريخ الروسية: صاروخ "سارمات" يمكن إطلاقه من تحت الأرض

قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، إن مواصفات الوزن والأبعاد الفنية لصواريخ " سارمات" الثقيلة تسمح بوضعها في صوامع تحت الأرض بعد تحديثها.

موسكو — سبوتنيك . وأضاف كاراكايف، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار في تصريحات صحفية: "بدأت اختبارات صاروخ "سارمات" البالستي الجديد ، الذي تقوم بتطويره شركات الصناعة الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ سيحل محل الصاروخ الحالي "فويفودا".

وأوضح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية أن الخصائص الفنية للصاروخ من حيث وزنه وأبعاده ستسمح بوضعه في منصات إطلاق الصوارخ المتمركزة في صوامع تحت الأرض بعد إجراء تحسينات إضافية في البنية التحتية لمواقع التمركز.

وذكر كاراكايف، في وقت سابق، أنه من المخطط أن يتم تزويد 7 أفواج من سلاح الصواريخ الاستراتيجية بمنظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية الثابتة ذات صاروخ ثقيل مع محرك يعمل على الوقود السائل خلال عامي 2019-2020.

ويطلق حلف "الناتو" على منظومة الصواريخ الروسية اسم "ساتانا" أي الشيطان، مع الصاروخ الثقيل من طراز "إر إس – 20 بي"، الذي ما زال يعتبر منذ أواخر الثمانينات سلاحا فعالا في ظروف نشر نظام الدرع الصاروخية.

ومن الناحية التقنية لا يوجد نظير لصاروخ "فويفودا" سواء كان ذلك بين الصواريخ الروسية أو الأجنبية.