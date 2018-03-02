قائد القوات البحرية الروسية يكشف تفاصيل عن المركبة المسيرة الجديدة

تعمل روسيا على تطوير مركبة مسيرة متعددة الأغراض لتجهيز الغواصات النووية. وقال قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير كوروليوف إن اختبار العنصر الرئيسي للسلاح الجديد، العامل على الطاقة النووية تم بنجاح.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

وتجدر الإشارة إلى أن المفاعل النووي الذي لا يحتاج إلى التعبئة وعدم الحاجة إلى الهواء تجعل المركبة المسيرة غير محدودة المدى. كما أن مدى الغواصات الحديثة يعتمد على قدرات الطاقم فقط، بينما الصواريخ على متن الغواصة غير محدودة المدى.

وتتمكن المركبة المسيرة من الغوص إلى أعماق كبيرة والتحرك بسرعة عالية، دون اكتشافها من قبل العدو. ويتميز هذا السلاح بانخفاض مستوى الضجيج والقدرة العالية على المناورة، ما يسمح للمركبة المسيرة بالظهور فجأة أمام الهدف. ويساعد نظام التوجيه، المصمم خاصة لهذه المركبة على عمل الملاحة بشكل مستقل ودقة إصابة الهدف.

وأشار قائد القوات البحرية إلى أن المحاكاة المصممة عبر الفيديو أظهرت صعوبة اعتراض هذه المركبة، حتى أن ذلك يكاد يكون مستحيلا.

وأكد على أن الأسلحة الجديدة تصنع باستخدام القطع الروسية فقط. ومن المقرر اعتماد المركبة المسيرة الجديدة في القوات المسلحة الروسية بعد الانتهاء من دورة الاختبارات الكاملة.

وأضاف كوروليوف: "إن هذه المركبة ستسمح للبحرية الروسية بتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في المناطق البحرية البعيدة".

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت، في وقت سابق، معلومات حول صنع روسيا لطوربيد ضخم من طراز "ستاتوس-6"، يعمل على الطاقة النووية. ويمكن للطوربيد التحرك بسرعة 100 عقدة على أعماق كبيرة، لكن لم يتم التأكيد على وجودها رسميا حتى الآن.