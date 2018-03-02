عرض أسرار "سو-57" في فيديو

تظهر مقاتلة الجيل الخامس من طراز "سو-57" في الفيديو وهي تؤدي مناورات مختلفة وتطلق الصواريخ وتشق السماء بطريقة جميلة.

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو مدته دقيقة واحدة، يظهر خصائص الطائرة، التي تم اختبارها مؤخرا في سوريا.

وتفوق سرعة المقاتلة سرعة الصوت. وتصنف بين الطائرات التي يصعب رصدها. وتمتص المواد المركبة للطائرة أشعة الراديو بنسبة 25%.

وجهزت "سو-57" بوسائل الحرب الإلكترونية الحديثة. وتتمكن من إبطال مفعول رؤوس الصواريخ الموجهة. وتقدر الطائرة على مرافقة 10 أهداف في آن واحد وكشفها في النصف الآخر من الكرة الأرضية. وستصبح هذه الطائرة "عيون الجيش كله".

وتم تسليح المقاتلة بمدفع "9-أ1-4071كا" من عيار 30 ملم وصواريخ موجهة من طراز "جو-جو" يصل مداها إلى 500 كم.

وتجعل المحركات المزودة بنظام تغيير التوجه من "سو-57" مقاتلة تتميز بالقدرة العالية على المناورة.