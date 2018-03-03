ظهور "حاملة طائرات غير قابلة للغرق" في البحر الأسود

وقال الجنرال إيغور رومانينكو، نائب سابق لرئيس أركان الجيش الأوكراني، لمحطة "حيات" الإذاعية إن شبه جزيرة القرم أصبحت "حاملة طائرات غير قابلة للغرق".

© Sputnik. Sergey Malgavko بوتين: موضوع القرم انتهى

وتحولت القرم إلى "حاملة طائرات لا تُغرق" بعدما خرجت من التبعية لإدارة أوكرانيا وعادت إلى أحضان الوطن الروسي بعد وقوع انقلاب في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا عام 2014.

ووضعت روسيا وحدات القوات البرية وأسلحة حديثة وطائرات "سوخوي" و"ميغ" في شبه جزيرة القرم وفقا لما قاله الجنرال رومانينكو.

وذكّر الجنرال الأوكراني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف القرم بالقلعة المنيعة.