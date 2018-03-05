دبابة روسية جديدة تسير على عجلات

تعمل روسيا على صناعة دبابة تسير بعجلات على منصة "بوميرانغ"، ولن يكون لها نظير في العالم.

© Sputnik. Evgeny Biyatov عرض أسرار "سو-57" في فيديو

ونقلت وكالة " سبوتنيك " عن الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة "أرسينال أوتيتشيستفا" فيكتور موراخوفسكي، أنه في حال تثبيت الجزء القتالي، المجهز بمدفع من عيار 125 ملم، على قاعدة " بوميرانغ " بـ4 عجلات، فإن الجيش الروسي سيحصل على دبابة فريدة من نوعها.

ووفقا لأقواله، فإن تنفيذ ذلك لن يستغرق وقتا طويلا. ويمكن حينها الحديث عن ظهور دبابة خفيفة من الجيل الجديد.

وأضاف الخبير: "بالمناسبة، فلا يوجد في العالم نظائر لهذه المركبة، المجهزة بأسلحة كالدبابات. سيكون ذلك منتج فريد من نوعه".

ومن الجدير بالذكر أن المدير العام لشركة الصناعة العسكرية الروسية ألكسندر كراسوفيتسكي كشف، في وقت سابق، عن خطط إنشاء دبابة على أساس منصة "بوميرانغ".

وقد تم حتى الآن صنع ناقلة جنود مدرعة من طراز "كا-16" ومركبة المشاة القتالية من طراز "كا-17" على أساس "بوميرانغ".