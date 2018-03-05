دبابة روسية جديدة تسير على عجلات

ووفقا لأقواله، فإن تنفيذ ذلك لن يستغرق وقتا طويلا. ويمكن حينها الحديث عن ظهور دبابة خفيفة من الجيل الجديد.
وأضاف الخبير: "بالمناسبة، فلا يوجد في العالم نظائر لهذه المركبة، المجهزة بأسلحة كالدبابات. سيكون ذلك منتج فريد من نوعه".
ومن الجدير بالذكر أن المدير العام لشركة الصناعة العسكرية الروسية ألكسندر كراسوفيتسكي كشف، في وقت سابق، عن خطط إنشاء دبابة على أساس منصة "بوميرانغ".
وقد تم حتى الآن صنع ناقلة جنود مدرعة من طراز "كا-16" ومركبة المشاة القتالية من طراز "كا-17" على أساس "بوميرانغ".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)