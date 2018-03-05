الصين تبدأ تخفيض عدد قواتها المسلحة

أكملت الحكومة الصينية سياسة خفض عدد أفراد جيش التحرير الشعبي، حيث قامت بتقليص العدد بمقدار 300 ألف شخص، في الوقت الذي يصل فيه العدد الكلي نحو 2 مليون عسكري.

صرح لي كه تشانغ رئيس الوزراء الصيني بأن الحكومة قامت بتقليص عدد أفراد الجيش، ضمن خطة وضعتها لتخفيض عدد الأفراد.

ويعتبر الجيش الصيني أحد أكبر الجيوش في العالم، منذ نهاية الحرب الصينية الأهلية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1949.

حيث وصل عدد أفراد الجيش إلى 5.5 مليون عسكري، لتبدأ بعدها الحكومة الصينية باتباع سياسة تخفيض عدد العاملين في الخدمة الفعلية.

وأضاف تشانغ بأن الحكومة الصينية تسعى إلى تقليل نسبة الفقر في البلاد وعدد الفقراء، حيث ستقوم الحكومة بنقل 2.8 مليون شخص من أماكن غير صالحة للمعيشة إلى أماكن أفضل.

كما أن الحكومة الصينية تسعى لاستثمار 732 مليار يوان أي ما يعادل 115 مليار دولار في بناء وتشييد خطوط سكك حديدية في البلاد.

يذكر بأن الزعيم الصيني كان صرح، في يوليو/تموز من العام الماضي، أن الصين ستقوم ببناء جيش قوي ومتطور سيكون الأول من نوعه في تاريخ الصين.