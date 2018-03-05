نشر فيديو تدمير "أبرامز" سعودية في اليمن

© REUTERS/ Naif Rahma مقتل عدد من الجنود السعوديين والسودانيين في اليمن

أشار موقع " defence-blog.com " إلى أن الحادث وقع على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية في جيزان. وقد لقي خلال المعارك جنديان سعوديان حتفهما، كما تم تدمير جرافة ودبابة من طراز "إم1أ2 أبرامز".

وتظهر في الفيديو دبابة تطلق النار بشكل مباشر، ومن ثم يتوجه صاروخ نحو "أبرامز". ويتبع ذلك انفجار لتختفي الدبابة خلف سحب الغبار والدخان. ومع ذلك، يشك مستخدمو الانترنت بإمكانية تدمير الدبابة من هذه المنظومة، مشيرين إلى عدم ظهور ألسنة اللهب من الدبابة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الصراع في اليمن تدمير أكثر من 12 دبابة "أبرامز" سعودية. كما سجلت المركبات المدرعة الأمريكية الصنع في العراق خسائر كبيرة، ما أدى إلى اتخاذ العراق قرارا بشراء دفعة كبيرة من دبابات "تي-90" الروسية.

حتى أن المحللين الأمريكيين غيروا وجهة نظرهم من استخدام الدبابات بعد القتال في الشرق الأوسط. إذ يعتقد الخبير الأمريكي كريس هرنانديز، الذي شارك في القتال في أفغانستان والعراق، إن ساحة المعركة ستنتقل مستقبلا من الصحراء إلى المدن، مثل الموصل والرقة، حيث ستكون الدبابة فريسة سهلة للقنابل اليدوية وستحتاج إلى حماية من قبل قوات المشاة.