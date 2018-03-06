طائرات سرية ورهيبة تظل في الخدمة في سوريا

ونادرا ما يلجأ الطيران السوري إلى استخدام هذه الطائرات وهي من طراز "ميغ-25" وتُعرف باسم "الثعلب الطائر".

© RIA Novosti. Skrinnikov مقاتلة "ميغ-25" تجبر إسرائيل على التراجع

ويوجد نحو 40 طائرة من طراز "ميغ-25" في سوريا.

ويشار إلى أن القوات السورية استعانت بطائرات "ميغ-25" قبل شهر حين تصدت للغارة الجوية الإسرائيلية.

وشهد شهر فبرير/شباط الماضي استخدام طائرات "ميغ-25بي دي".

وتوجد بحوزة السوريين طائرات أكثر خطورة من نوع "ميغ-25" هي "ميغ-25إر بي" التي يمكن استخدامها كطائرة استطلاع سريعة وقاذفة قنابل.

وتملك طائرة "ميغ-25إر بي" قدرات خارقة، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية، إذ تستطيع أن تحلق بسرعة 2.83 ماخ (أي حوالي 3 أضعاف سرعة الصوت) وتحمل 8 قنابل تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام. ويتم إلقاؤها بصورة أوتوماتيكية في موقع محدد.

يُذكر أن السوريين يعتنون بهذه الطائرات محافظين على صلاحيتها، لكي تقدر على إنجاز المهام المطروحة عليها عند الضرورة.