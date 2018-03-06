الجيش المصري يستعين بمدفع متميز في سيناء

ويمثل مدفع SP122 مزيجا من التكنولوجيا المصرية والروسية والأمريكية.

D-30 howitzer with artillery units in Sheikh Zweid city gate Check point. #Sinai pic.twitter.com/8Da84bWKaN — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) February 27, 2018

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وخرج مدفع SP122 إلى حيز الوجود في نهاية القرن العشرين حين قامت الصناعة الحربية المصرية بتطوير مدفع "دي-30" عيار 122 ملم الذي تم تصميمه في روسيا.

وتم تطويره في مصر. وتضمنت العملية التطويرية تركيبه على شاسيه المدفع الذاتي الحركة الأمريكي М109 لتظهر آلية عسكرية جديدة أطلق عليها اسم SP122.

وتتميز هذه الآلية بأن مدفعها لا يدور 360 درجة. ويبلغ وزنها 25 طنا. ويبلغ أقصى مدى لقذائفها 15300 متر.

وتستطيع آلية SP122 أن تسير بسرعة 56 كيلومترا في الساعة. وتعادل قوة محركها 405 أحصنة.

ويمتلك الجيش المصري حالياً أكثر من 120 مدفعا من نوع SP122 كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وأعلن الجيش المصري أنه بدأ في 9 فبراير/شباط 2018 تنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.