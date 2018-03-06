"كلاشنيكوف" تنتج مسدسا جديدا (فيديو)

سيتم البدء بإنتاج مسدس ليبيديف "بي إل-15كا" في مصنع إيجيفسك الميكانيكي في القريب العاجل.

© Sputnik. Vitaliy Belousov رشاش جديد من عائلة كلاشنيكوف يكتم صوته

فقد جاء في بيان شركة " كلاشنيكوف " أن تنظيم عملية إنتاج المسدس الجديد بدأت. كما قاربت مرحلة تطوير وإعداد البندقية لاختبار القبول". وأشارت الشركة إلى أن إطلاق المعدات الجديدة سيقلل من تأثير العامل البشري.

وقال المدير التنفيذي للشركة ألكسندر غفوزديك خلال إطلاق المشروع الاستثماري كجزء من تحديث المصنع، إن إنتاج مسدس ليبيديف سيبدأ في القريب العاجل. ومن المقرر إكمال عملية التحديث بحلول أيلول/سبتمبر من عام 2019.

وقد تم تصميم مسدس ليبيديف في شركة "كلاشنيكوف". وعرض للمرة الأولى خلال منتدى "الجيش-2015". وتم بعد عامين عرض نموذج مصغر من المسدس. وسيحل المسدس الجديد محل مسدس ماكاروف.

وزودت النسخة الأساسية من المسدس بسكة بيكاتيني لربط قطع إضافية. ويستخدم المسدس طلقات من عيار 9X19 ملم بارابيلوم. ويتسع المستودع لـ14 طلقة.