ترسانة الجيش السوري تضم صواريخ يجهلها الآخرون

وتشكل هذه الصواريخ جزءا لا مساس به من ترسانة أسلحة الجيش السوري، وتبقى موجودة في مخابئ محاطة بالسرية الشديدة.

© AP Photo/ Ahn Young-joon, File صواريخ "سكود" السورية تعود إلى ميدان القتال

وتخرج صواريخ "سكود" من مخابئها أحيانا في مهمة التدريب.

ولا تقتضي الضرورة الآن استخدام صواريخ "سكود" ضد فلول الإرهابيين لوجود أنظمة صواريخ أخرى يوكل إليها هذا الأمر مثل "توتشكا" و"سميرش" و"أوراغان".

ويُعتقد أن الجيش السوري كان قد استعمل الصواريخ القديمة من نوع "سكود" وتوجد بحوزته الآن صواريخ مطوَّرة من هذا النوع والتي تبقى مجهولة بالنسبة لغير السوريين.

ويكون من الأفضل — كما أشار إلى ذلك موقع "فيستنيك" — ألا تُكشف قدرات العتاد المتطور قبل استخدامه، مع العلم أن أحداث الحرب في اليمن كشفت أن وسائط الدفاع الجوي تواجه صعوبات حتى في اعتراض الصواريخ القديمة من نوع "سكود".