الروبوتات المقاتلة "سوراتنيك" و"ناخليبنيك" تجتاز اختبارات البرودة (فيديو)

اختبر مصنع "كلاشنيكوف" القدرات القتالية لأحدث الروبوتات الروسية "سوراتنيك" و"ناخليبنيك" في درجات الحرارة المنخفضة.

ونشر موقع "Kalashnikov.media" فيديو اختبار الروبوتات.

كما تم اختبار ملابس عسكرية متعددة الطبقات "مجموعة 99" وأحدث المعدات العسكرية بالقرب من موسكو.

ويقوم الروبوت خلال الاختبار بتدمير الجدار، الذي يتحصن خلفه العدو، لينتقل الجنود بالملابس العسكرية الجديدة إلى الهجوم.

كما اختبر "كلاشنيكوف" عربات ودراجات نارية للقوات الخاصة ومدافع رشاشة من طراز "فيتياز".

وقد تم عرض روبوت "سوراتنيك" للمرة الأولى خلال منتدى "الجيش-2016". وأعلن مدير الشركة أليكسي كريفوروتشكو، في وقت لاحق، عن إنشاء النظام الآلي القتالي "ناخليبنيك"، حيث تم استخدام تصميمات الروبوتات المستقبلية.