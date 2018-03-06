تسليط الضوء على الدبابة الأكثر تهيؤا لحروب الشرق الأوسط

تبين خلال حرب سوريا ضد الإرهاب أن دبابة "تي-90" أمثل وأنسب دبابة لهذا النوع من الحروب.

وكان يقال في روسيا إن هذه الدبابة ليست حديثة تماما.

© Sputnik. Said Tsarnaev بالفيديو..."تي-90" تخوض المعارك في سوريا

إلا أن تجربة استخدامها في منطقة الشرق الأوسط أظهرت أنها الأكثر تهيؤا لعمليات قتالية تشهدها سوريا. وكانت النتيجة أن الراغبين في اقتنائها اصطفوا في طوابير طويلة.

وقرر الجيش الروسي أيضا شراء المزيد من الدبابات من نوع "تي-90".

ويُنتظر أن يشتري الجيش الروسي دبابات معدلة من هذا النوع لاسيما وإنه حان الوقت لتحديث الدبابة التي بصرت النور للمرة الأولى قبل 14 عاما وفقا لإفادة وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

في كل الأحوال فإن دبابة "تي-90" التي تُنفث فيها روح جديدة ستظل تجاري أفضل الدبابات على المستوى العالمي لوقت طويل.