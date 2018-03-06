أول ظهور لأحدث رادار روسي في سوريا (صور)

انتشرت على شبكة الإنترنت صور محطة الرادار المتنقلة من طراز "1إل-122" للكشف عن الأهداف الجوية في السماء السورية.

ويظهر على الصورة جندي سوري وخلفه الرادار.

ومن الجدير بالذكر أن رادار "غارمون" لم يصمم لرؤية طائرات العدو والمروحيات فقط، بل إنها تساعد على الكشف عن الصواريخ المجنحة. كما أن الرادار يرصد الطائرات المسيرة، التي تشكل خطرا كبيرا في الوقت الحالي، على الرغم من صغر حجمها.

ويشكل مدى الرادار الأقصى 40 كم. ويمكن للهدف أن يتحرك بسرعة 700 م/الثانية على ارتفاع 10 كم.

ويتصل الرادار بنظام الملاحة غلوناس من أجل كفاءة تشغيلية أكبر.

وتستخدم "غارمون" للعمل مع منظومات دفاع جوية مختلفة، اعتبارا من المحمولة "إيغلا" إلى المنظومات المتنقلة، مثل "ستريلا-10" و"أوسا" و"تونغوسكا إم1" و"تور" وغيرها.

اول ظهور لرادار الدفاع الجوي 1L122-1E في الجيش السوري.. غالباً انه جزء من منظومة الدفاع الجوي القصير المدى Gibka-S المسلحة بصواريخ SA-24.. او انه دعم لمنظومة الدفاع الجوي القصير المدى Strelets المسلحة ايضاً بـ SA-24.. #SyrianArmy #SYRIA pic.twitter.com/hdM6wVjF7r — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) March 4, 2018

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