ظهور روبوت مسلح ببندقية الفيرماخت في سوريا

وتُظهر الصور البندقية "شتورمغيفير 44" المعروفة اختصارا بالبندقية "إس تي جي 44"، والتي استخدمتها القوات النازية (الفيرماخت) خلال الحرب العالمية الثانية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin عملية الغوطة الشرقية تضاهي عمليات الحرب العالمية الثانية

ويتبين من الصور أن أحد التنظيمات المسلحة جعل هذه البندقية سلاحاً للروبوت البدائي.

ويمكن أن يشكل هذا الروبوت خطرا في حال تم تمويهه، لكن لا بد من تصفيته في أسرع وقت لعدم قدرته على التحرك وفق رؤية الخبراء.

وذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية أنه وجدت كميات كبيرة من البنادق "شتورمغيفير" في سوريا في خمسينات وستينات القرن الماضي. وتم في السبعينات سحبها من الخدمة، وحلت رشاشات كلاشنيكوف محلها.