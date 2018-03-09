حاملات الطائرات النووية... أخطر سلاح بحري تطوره الصين

ولفتت المجلة إلى أن شركة الصناعات البحرية الصينية "سي إس آي سي" أعلنت الشهر الماضي، أنها تعمل على تسريع وتيرة البحث العلمي الخاص بتطوير حاملات طائرات نووية، ونوع جديد من الغواصات النووية، والغواصات الهادئة، والمركبات التي تعمل بدون قائد، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية متطورة لحروب المستقبل.
وتمتلك الصين القدرة على تصنيع حاملات طائرات تعمل بالديزل والغاز والطاقة النووية، وتمتلك حاملتي طائرات، إضافة إلى أنها تصمم حاملة طائرات ثالثة في الوقت الحالي.
China eyes building nuclear-powered aircraft carriers https://t.co/dVtaxOCacR pic.twitter.com/QaUBUjAthd— MENAFN Business (@MENAFN) March 1, 2018
واشترت الصين حاملة الطائرات الأولى (لياونينغ) من أوكرانيا عام 1998 وتم تجهيزها في الصين، بينما جرى تصميم حاملة الطائرات الثانية (تايب ون إيه) على ذات التصميم الخارجي، لكنها أكثر تطورا، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
China Will Soon Have the Ultimate Naval Weapon: Nuclear Powered Aircraft Carriers https://t.co/ASQewXyMzU— NewsTweets (@NewsTweetStream) March 9, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)