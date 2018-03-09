حاملات الطائرات النووية... أخطر سلاح بحري تطوره الصين

تتطلع الصين لامتلاك حاملة طائرات نووية يمكنها أن تغير موازين القوى في أعالي البحار في حروب المستقبل.

© AP Photo/ Li Tang تعرف على مهام ومواصفات حاملات الطائرات الصينية (فيديو)

ذكرت مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية، في تقرير لها أمس الخميس 8 مارس / آذار، أن الصين ستمتلك قريبا أسلحة بحرية بقدرات غير محدودة أبرزها حاملات الطائرات النووية.

ولفتت المجلة إلى أن شركة الصناعات البحرية الصينية "سي إس آي سي" أعلنت الشهر الماضي، أنها تعمل على تسريع وتيرة البحث العلمي الخاص بتطوير حاملات طائرات نووية، ونوع جديد من الغواصات النووية، والغواصات الهادئة، والمركبات التي تعمل بدون قائد، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية متطورة لحروب المستقبل.

وتمتلك الصين القدرة على تصنيع حاملات طائرات تعمل بالديزل والغاز والطاقة النووية، وتمتلك حاملتي طائرات، إضافة إلى أنها تصمم حاملة طائرات ثالثة في الوقت الحالي.

واشترت الصين حاملة الطائرات الأولى (لياونينغ) من أوكرانيا عام 1998 وتم تجهيزها في الصين، بينما جرى تصميم حاملة الطائرات الثانية (تايب ون إيه) على ذات التصميم الخارجي، لكنها أكثر تطورا، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".