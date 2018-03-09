"سميث آند ويثون"... أخطر مسدس "ساقية" في العالم (فيديو وصور)

ذكرت المجلة في تقرير لها، أمس الخميس 8 مارس / آذار، أن مسدس "سميث آند ويثون — 500" يمكنه إصابة الهدف بكفاءة البنادق، مشيرة إلى أن قوة الطلقات تجعل المسدس يستدير بزاوية 90 درجة عقب إطلاق النار مباشرة.

I got to hold this gun Saturday. What a beast! And the ammo? At $55 for a box of 20, the bullets are damn near… https://t.co/INUY6COgRq — Jim Jordan (@ShadeTree1956) March 8, 2018

ولفتت المجلة إلى أن استخدام المسدس من قبل غير المحترفين يمكن أن يعرضه لخطر كبير، مشيرة إلى أن قوة المسدس تجعله يستدير من الوضع العامودي مع جسم الإنسان إلى الوضع الموازي عقب إطلاق النار.

Thank you for your feedback. We will continue to create videos, offer sweepstakes & new features. Now, you can also get unique offers, contests, demos & behind-the-scenes of Performance Center by following them on Twitter @Performance_Ctr and Instagram, at performancecenter. pic.twitter.com/RbSG5UakWw — Smith & Wesson Corp. (@SmithWessonCorp) January 10, 2018

وأوردت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية مواصفات المسدس، الذي يعرف اختصارا بـ"إس آند دبليو — 500"، مشيرة إلى أنه مسدس أمريكي يعمل بـ"ساقية دوارة" سعتها 5 طلقات.

طول المسدس 37.5 سم، ووزنه يتجاوز 1.9 كغم، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة المسدس إلى 566 مترا في الثانية، وطول الماسورة 21.3 سم، بحسب موقع شركة "سميث ويثون"، التي تنتج المسدس.