تفاصيل العثور على حاملة طائرات أمريكية مفقودة منذ 76 عاما (فيديو وصور)

وغرقت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ليكسنغتون" عام 1942 أثناء معركة حربية في بحر الكورال على بعد 800 كم من السواحل الشرقية لأستراليا، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وعثر الباحثون على حطام السفينة الحربية على عمق 3 آلاف متر تحت سطح البحر.

Microsoft's co-founder has found the lost World War II wreck the USS Lexington https://t.co/kNZ341JrVb pic.twitter.com/efK6O35FLH — TIME (@TIME) March 6, 2018

ويرصد الفيديو الذي نشرته مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية لحظة العثور على السفينة العملاقة التي كان يستخدمها الأسطول الأمريكي ضد الأسطول الياباني في الحرب العالمية الثانية.

American aircraft carrier USS Lexington, sunk 76 years ago, found near Australia. #WW2 pic.twitter.com/sWPZPkKBkw — WWII Pictures (@WWIIpix) March 6, 2018

واستخدم الباحثون مركبة استكشاف يمكنها العمل على عمق يصل إلى 6 آلاف متر وتعد المركبة الخاصة الوحيدة التي يمكنها العمل في هذا العمق، بحسب المجلة، التي أوضحت أن بول ألين، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، أثنى على ما قام به الباحثون من جهد عظيم لاكتشاف السفينة الأسطورية.