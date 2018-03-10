كيف تنتج روسيا صواريخ "سارمات" العابرة للقارات (فيديو وصور)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 مارس/ آذار، بدء المرحلة النشطة لاختبارات منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات".

ونشرت وكالة "رابتلي" الروسية فيديو من داخل مصنع إنتاج الصواريخ في مدينة كراسنويارسك الروسية، يرصد مراحل إنتاج الصاروخ الباليستي العابر للقارات.

وستحل الصواريخ الجديدة محل منظومة "فويفودا"، ولن تكون أي منظومة دفاع صاروخي قادرة على إسقاطها ويمكنها أن تحمل رؤوس نووية.

وفي 5 مارس، قال مصدر عسكري روسي إنه تم تسريب معلومات حول منظومة الصواريخ "سارمات" عام 2007، بشكل متعمد لتكون بمثابة رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

Rus completed upgrading of factory (Krasnoyarsk region) that will assemble new heavy intercontinental ballistic missile "Sarmat" pic.twitter.com/8cHDk7tNN3 — KURYER🤔 (@RSS_40) December 3, 2016

ويمكن إطلاق الصواريخ من صوامع تحت الأرض، بحسب تصريحات سابقة لقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق أول سيرغي كاراكايف.