هل تستعد أمريكا لـ"حرب نووية" مع الصين

ولفتت المجلة إلى أن واشنطن تستعد لحرب نووية مع الصين، لكن خطتها الجديدة تهدف إلى إقناع القادة الصينيين بأن يتجنبوا أي حسابات خاطئة بشأن التصعيد في بحر الصين الجنوبي، وتجنب أي أنشطة عدائية ضد تايوان أو ضد اليابان.
ونوهت الصحيفة إلى أن الصين طورت قدرات نووية كبيرة تضم صواريخ خارقة ومتوسطة المدى، إضافة إلى صواريخ لتدمير الأقمار الصناعية.
Is America Preparing for a Nuclear War with China? https://t.co/lShZ9uigDa— National Interest (@TheNatlInterest) March 10, 2018
وأوضحت الصحيفة أن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين تكمن في رفض الأخيرة للدخول في نقاش حول قدراتها النووية وأهدافها من امتلاك قوة ردع نووي، وهو ما كشفت عنه وثيقة البنتاغون الخاصة بالاستراتيجية النووية للولايات المتحدة الأمريكية.
In 1955, America Threatened China with Nuclear War https://t.co/Fi6nl7c5MB— National Interest (@TheNatlInterest) January 7, 2018
ولفتت الصحيفة إلى أن استجابة الصين لدعوة أمريكا للحوار، كانت بالتأكيد على أن قواتها النووية تمثل قضية حساسة وأنها محاطة بقدر كبير من السرية.
Pentagon official warns China is an even bigger threat than we thought Warnings of regional threats have largely focused on North Korea’s nuclear missile programs, and Russia’s recent unveiling of a heap of deadly new weapons. https://t.co/YPRB5TTUv3— Conenfoco (@conenfoco) March 7, 2018
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