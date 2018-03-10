هل تستعد أمريكا لـ"حرب نووية" مع الصين

بعدما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة نووية جديدة تملكها بلاده، مازالت الصين تفرض قدرا من السرية على ترسانتها النووية.

قالت مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية إن الصين تواصل جهودها لبناء قدرات نووية متقدمة بعيدا عن أنظار العالم، بينما تعتبرها أمريكا خصما استراتيجيا في عقيدتها النووية الجديد التي كشفت عنها الشهر الماضي.

ولفتت المجلة إلى أن واشنطن تستعد لحرب نووية مع الصين، لكن خطتها الجديدة تهدف إلى إقناع القادة الصينيين بأن يتجنبوا أي حسابات خاطئة بشأن التصعيد في بحر الصين الجنوبي، وتجنب أي أنشطة عدائية ضد تايوان أو ضد اليابان.

ونوهت الصحيفة إلى أن الصين طورت قدرات نووية كبيرة تضم صواريخ خارقة ومتوسطة المدى، إضافة إلى صواريخ لتدمير الأقمار الصناعية.

Is America Preparing for a Nuclear War with China? https://t.co/lShZ9uigDa — National Interest (@TheNatlInterest) March 10, 2018

وأوضحت الصحيفة أن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين تكمن في رفض الأخيرة للدخول في نقاش حول قدراتها النووية وأهدافها من امتلاك قوة ردع نووي، وهو ما كشفت عنه وثيقة البنتاغون الخاصة بالاستراتيجية النووية للولايات المتحدة الأمريكية.

In 1955, America Threatened China with Nuclear War https://t.co/Fi6nl7c5MB — National Interest (@TheNatlInterest) January 7, 2018

ولفتت الصحيفة إلى أن استجابة الصين لدعوة أمريكا للحوار، كانت بالتأكيد على أن قواتها النووية تمثل قضية حساسة وأنها محاطة بقدر كبير من السرية.